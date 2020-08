Pole di Bottas a Silverstone davanti a Hamilton. Leclerc ottavo, Vettel dodicesimo

SILVERSTONE - Pole position per Valtteri Bottas al termine delle qualifiche del Gran Premio del 70° anniversario della Formula 1, valevole per il quinto appuntamento del Mondiale. Sul circuito di Silverstone il pilota finlandese della Mercedes fa registrare il giro più veloce nel Q3 del quarto appuntamento stagionale di Formula 1 grazie a un crono di 1'25"154, con cui tiene dietro il compagno di team Lewis Hamilton che partirà in prima fila al suo fianco, mentre Nico Hulkenberg (Racing Point) scatterà dalla terza posizione precedendo anche Max Verstappen (Red Bull). Solamente ottavo Charles Leclerc a testimonianza di una Ferrari in difficoltà, davanti a lui Daniel Ricciardo (Renault), Lance Stroll (Racing Point) e Pierre Gasly (Alpha Tauri). A chiudere la top ten Alexander Albon (Red Bull) e Lando Norris (McLaren). Sebastian Vettel, eliminato in Q2, partirà dodicesimo.

