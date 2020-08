Coronavirus, da governo stop alle discoteche in tutta italia

ROMA (ITALPRESS) - Stop alle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. E' quanto prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine della riunione insieme ai colleghi Francesco Boccia e Stefano Patuanelli in videoconferenza con i governatori regionali dopo l'aumento dei contagi. Il divieto scatta da domani e sino all'adozione di un successivo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri e comunque non oltre il 7 settembre. Non sono ammesse deroghe regionali alla normativa: le disposizioni dell'ordinanza, infatti, "si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione". Viene anche stabilita una nuova stretta sull'uso della mascherina: "è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale". Il governo, secondo quanto si apprende, stanzierà dei fondi a sostegno delle attività interessate. (ITALPRESS). ads/red 16-Ago-20 19:21

