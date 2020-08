Sharon Stone: "Mia sorella ha il coronavirus, indossate la mascherina"

Sharon Stone svela su instagram che la sorella Kelly ha il Coronavirus. "Mia sorella Kelly, che già soffre di lupus, ora ha il COVID-19 - scrive l'attrice - Questa è la sua stanza di ospedale. È colpa di qualcuno di voi che non indossava la mascherina. Lei non ha un sistema immunitario. L'unico posto in cui si era recata è la farmacia. Nel suo stato non vieni sottoposto a test, a meno che non presenti sintomi e comunque devi attendere cinque giorni per sapere i risultati. Potreste affrontare questa stanza da soli? Indossate la mascherina! Fatelo per voi stessi e per gli altri. Per favore".

