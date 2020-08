ROMA (ITALPRESS) - Il 25 settembre uscirà "Lucio Battisti - Rarities", una raccolta di piccole grandi perle dell'artista, distribuite nel corso degli anni in vari supporti: singoli, versioni alternative, rarità e B sides, che trovano in questo speciale cofanetto il giusto prestigio. "Rarities" sarà disponibile in due versioni, versione cd e versione lp, entrambe accompagnate da un commento traccia per traccia. (ITALPRESS). mgg/com 18-Ago-20 17:48

