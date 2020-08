Tajani "non esiste ipotesi di sostegno al governo"

ROMA (ITALPRESS) - "Non esiste l'ipotesi che possiamo sostenere questo governo, detto chiaro e preciso. Volere collaborare nell'interesse dell'Italia, ma il governo ha detto sempre no alla disponibilità del centrodestra. La responsabilità è del governo. E' una vita che combatto contro la sinistra, è inconcepibile essere schierati da quella parte o sostenere questo governo". Così il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani, a Tg2 Post. Quanto al patto siglato tra i partiti del centrodestra, il documento "nasce in vista delle elezioni regionali, richiesto dal presidenza Zaia, ed è un impegno progettuale per il futuro; abbiamo fatto inserire nel documento il presidenzialismo, la riforma della giustizia, e la realizzazione di infrastrutture. E' un programma di governo, si parte dalle regionali che noi pensiamo di vincere e da qui partire verso un percorso che porti il centrodestra al governo", ha spiegato. Per Tajani, inoltre, "non si sconfigge la crisi economica del lockdown con una politica assistenzialista. Con i bonus non si esce dalla crisi, si esce dalla crisi dando lavoro, non dando sussidi. Serve una strategia per uscire dalla crisi, serve utilizzare bene i soldi europei. Se non ci sarà un progetto serio, quei soldi non arriveranno mai. L'assistenzialismo non porta da nessuna parte, lo vediamo con il Venezuela che è un paese tra i più poveri perché fa una politica assistenzialista, comunista e populista". (ITALPRESS). tai/ads/red 19-Ago-20 22:04

