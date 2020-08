Motomondiale, per Marc Marquez ancora 2-3 mesi di stop

Marc Marquez resterà lontano dal Motomondiale per almeno altri due-tre mesi. Lo ha reso noto il Team Repsol Honda. "Marquez proseguirà il processo di recupero nelle prossime settimane. L'obiettivo è tornare in pista soltanto quando il braccio sarà pienamente ristabilito dal serio infortunio subito a Jerez. Il tempo stimato per rivedere Marc in sella alla RC213V varia tra i due e i tre mesi", spiega la Honda. "Il campione del mondo e HRC hanno consultato diversi specialisti in merito - prosegue il comunicato - per raffrontare le diverse opinioni sull'infortunio all'omero del braccio destro subito al Gran Premio di Spagna lo scorso 19 luglio. Come risultato, abbiamo deciso di modificare il programma di recupero. L'obiettivo di Marquez e del Team Repsol Honda è quello di rientrare in pista solo quando l'infortunio sarà totalmente superato. HRC non ha fissato un gran premio preciso per il ritorno del campione in carica e continuerà a valutare l'evoluzione del suo recupero". "Ci sono state molte voci sulla condizione di Marquez - ha dichiarato il team manager del Team Repsol Honda, Alberto Puig - e sulle ipotesi di rientro, ma dal primo giorno dopo la seconda operazione abbiamo detto che l'unico obiettivo per Marc è recuperare al cento per cento. Non vogliamo avere fretta. Una volta che Marc sarà nella condizione di tornare a competere al livello abituale, potremo pensare al prossimo obiettivo".

