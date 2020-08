Usain Bolt positivo: "Non ho sintomi ma sono in isolamento"

ROMA (ITALPRESS) - Usain Bolt è risultato positivo al Covid-19. Il fuoriclasse dell'atletica leggera, capace di vincere in carriera otto ori olimpici e 14 medaglie mondiali, è già in isolamento nella propria abitazione e, come riferiscono i media giamaicani, le autorità sanitarie hanno avviato l'indagine epidemiologica visto che il detentore dei record mondiali dei 100 e dei 200 metri piani ha festeggiato pochi giorni fa il suo 34° compleanno in una festa a cui hanno partecipato molte persone. "Mi sono svegliato e ho visto sui social la notizia che sono risultato positivo al Covid-19 - ha raccontato Bolt in un video messaggio pubblicato su Twitter e Instagram - Voglio essere responsabile e quindi starò in isolamento, lontano dagli amici. Non ho sintomi, ma sono in quarantena e aspetterò di avere la conferma e sapere qual è il protocollo da seguire. L'importante è restare al sicuro, prenderò la cosa con calma e responsabilità. Fate lo stesso anche voi". (ITALPRESS). pal/gm/red 24-Ago-20 19:22

