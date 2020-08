Usa, Melania Trump "Non attacco gli avversari, così si divide il Paese"

ROMA (ITALPRESS) - "Donald Trump ama questo Paese e sa come fare le cose. Non è un politico tradizionale, l'America è nel suo cuore. Vuole tenere le vostre famiglie al sicuro, e fare in modo che raggiungiate il successo. Votare per lui non significa dare un voto di parte, ma per i valori dell'America". Lo ha detto Melania Trump nel suo intervento alla Convention dei Repubblicani Usa. "A voi, che state soffrendo la pandemia, dirò una cosa: voglio che sappiate che non siete soli", ha sottolineato la First Lady, che ha lodato il marito per l'impegno nel "cercare in tutti i modi un vaccino per sconfiggere il virus". Infine un messaggio di riconciliazione: "Non voglio usare questo tempo per attaccare gli altri. Così si divide solo il Paese, come abbiamo visto nella convention dei Democratici". (ITALPRESS). sat/red 26-Ago-20 09:17

