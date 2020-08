Legge elettorale, Di Maio "Pronti a votarla entro l'estate"

ROMA (ITALPRESS) - "Sulla legge elettorale noi siamo d'accordo. Il governo l'ho formato io insieme a Zingaretti e c'era un patto, far viaggiare le due cose parallelamente. Per noi quel patto va rispettato. Siamo pronti a votare una nuova legge elettorale già prima della fine dell'estate". Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che precisa: "Questa è la nostra posizione, ribadita ieri anche da Vito Crimi. È limpida, cristallina, quindi se c'è qualcuno che frena non siamo certo noi. Insomma, qualsiasi intoppo se c'è, come dice il Pd, va cercato altrove, non nel M5S». Il ministro difende il referendum sul taglio dei parlamentari: «Il risparmio di mezzo miliardo a legislatura è solo una delle motivazioni, a mio avviso l'ultima in ordine di importanza". "Voglio dire - prosegue - se c'è un risparmio mi sembra comunque una cosa buona, perché nasconderlo? Il punto è che questa riforma renderà il sistema più snello ed efficiente, ridurrà gli squilibri e le sperequazioni attuali. Le sembra normale che la Basilicata oggi abbia più senatori che deputati? Oppure che abbia 7 senatori con circa 580 mila abitanti mentre la Sardegna con più di 1 milone e 640 mila abitanti, quindi tre volte tanto, ne ha solo 8?». Quanto all'esito del voto alle regionali per Di Maio "avrà un peso, ma tenderei a separare la tenuta dell'esecutivo da esiti di elezioni territoriali». (ITALPRESS). mgg/red 27-Ago-20 09:14

