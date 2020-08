Rete Unica, Vodafone, WindTre e Sky incontrano Governo e Cdp

ROMA (ITALPRESS) - Gli amministratori delegati di Sky Italia Maximo Ibarra, Vodafone Italia Aldo Bisio e WindTre Jeffrey Hedberg hanno incontrato congiuntamente i ministri Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli e l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo in una conference call. "Gli esponenti del Governo hanno illustrato le linee-guida del progetto di realizzazione di una rete unica per la banda ultra larga che garantisca un mercato competitivo, trasparente e neutrale - si legge in una nota congiunta delle tre società -. Gli amministratori delegati registrano con favore il clima costruttivo dell'incontro. I manager hanno molto apprezzato la disponibilità del Governo a condividere con tutti gli operatori, sin da questa fase iniziale, la definizione del progetto". "L'incontro ha fornito ai manager l'occasione per esporre i loro punti di vista in merito alla indipendenza strategica e operativa della nuova società - prosegue la nota -. Questa indipendenza è il fattore cruciale per uno sviluppo rapido e diffuso della rete a banda ultra larga, fondamentale per la realizzazione di una piena digitalizzazione del Paese, portando ovunque la fibra fino alle sedi degli utilizzatori finali (FTTH - Fiber to the Home)". "Gli accordi societari e di governance - per i quali sono stati confermati indipendenza e ruolo guida di Cdp - saranno cruciali per conseguire questo obiettivo. Così come i dettagli operativi nell'implementazione del progetto che includono i meccanismi di tariffazione, le pratiche commerciali e quelle di assistenza e servizio", concludono Sky, Vodafone e WindTre, prendendo atto positivamente che "gli accordi in discussione sono solo il punto di partenza e apprezzano la possibilità di poter contribuire con il proprio vasto bagaglio di competenze per la finalizzazione del progetto, in modo da accelerare la diffusione su tutto il territorio nazionale dell'accesso a Internet a banda ultra larga, secondo norme e regole che garantiscano un mercato di servizi equo, competitivo e trasparente". (ITALPRESS). sat/com 28-Ago-20 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA