Alaphilippe vince 2^ tappa al Tour e indossa maglia gialla

NIZZA (FRANCIA) (ITALPRESS) - Julian Alaphilippe si è aggiudicato la seconda tappa dell'edizione numero 107 del Tour de France, la Nizza Haut Pays-Nizza di 186 chilometri. Il corridore francese della Deceuninck-QuickStep, tra i più attesi oggi, è andato in fuga negli ultimi chilometri trascinandosi due corridori ed è riuscito a tagliare per primo il traguardo al termine della prima tappa di montagna di questa Grande Boucle disegnata su misura per gli scalatori. Seconda posizione per Marc Hirschi (Team Sunweb), terzo Adam Yates della Mitchelton-Scott. Con questa vittoria il finisseur transalpino si prende anche la maglia gialla, sfilandola dalle spalle di Kristoff che ha faticato sulle pendenze del percorso di oggi. Nel finale da registrare la caduta di Tom Dumoulin causata involontariamente da un corridore del Team Ineos. Domani in programma la terza frazione: si parte ancora da Nizza per arrivare a Sisteron dopo 198 chilometri mossi con alcune asperità ma con un finale piatto che potrebbe spalancare la strada a un arrivo in volata adatto ai velocisti. (ITALPRESS). spf/gm/red 30-Ago-20 18:33

