Nba, Lakers e Bucks chiudono i conti e Houston va sul 3-2

NW YORK (USA) (ITALPRESS) - L'Nba torna in campo dopo tre tre giorni e regala emozioni. I Los Angeles Lakers chiudono il discorso con i Portland Trail Blazers nella western Conference vincendo per 131 a 122. Protagonista la coppia composta da Anthony Davis e LeBron James che mettono a segno 79 punti. Davis chiude con 43 punti a referto - alcuni dei quali arrivati negli ultimi 5 minuti di gara. Per LeBron James ripla doppia, 36 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Portland deve arrenderi nonostante la prova di CJ McCollum con 36 punti e sette assist. Miglior prestazione nella serie per Carmelo Anthony, che chiude con 27 punti a referto. Il prossimo avversario dei gialloviola si conoscerà dall'andamento della sfida tra Houston e Oklahoma, con i Rockets avanti 3-2 dopo il successo di questa notte per 114 a 80. Il miglior realizzatore dei Rockets è James Harden, autore di 31 punti e 5 assist in 28 minuti. Russell Westbrook, alla sua prima gara playoff dopo aver recuperato dallo stiramento al quadricipite chiude con sette punti, sei rimbalzi e sette assist. Non sorride, invece, il nostro Danilo Gallinari he non riesce ad incidere con un solo punto a referto in 22 minuti. Nella Eastern Conference successo per Milwaukee Bucks su Orlando Magic per 118 a 104 che gli permette di chiudere i conti. Protagonsta Giannis Antetokounmpo con 28 punti in 28'. Nel prossimo turno l'avversario sarà Miami. (ITALPRESS). pc/red 30-Ago-20 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA