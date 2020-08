Pioli "Obiettivo Champions, idee chiare sul mercato"

MILANO (ITALPRESS) - "Ripartiremo da zero, tutti. Ma dobbiamo ricordarci bene quello che abbiamo costruito: idee, filosofia e modo di giocare. Siamo una squadra giovane che sta insieme da poco tempo. Abbiamo gettato le basi e quest'anno dobbiamo ulteriormente crescere". Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha tracciato un bilancio sui primi giorni di lavoro in vista della prossima stagione. L'allenatore dei rossoneri si è anche soffermato sul mercato: "Stiamo lavorando insieme alla società, abbiamo le idee chiare, sappiamo dove bisogna migliorare la squadra. La società sta lavorando per cercare di migliorare la rosa in questi giorni. Sarà un mercato, purtroppo, lungo". Pioli è consapevole che nella prossima stagione l'obiettivo sarà quello della qualificazione in Champions League: "E' giusto che i tifosi la chiedano, siamo il Milan, manchiamo da troppo tempo nella massima competizione europea. In corsa ci siamo anche noi, come le prime sette delle scorso anno. Vogliamo cercare di fare bene e migliorare la posizione di classifica dello scorso anno". Nei prossimi giorni il Milan affronterà Novara e Monza in amichevole, poi il via alle gare ufficiali: "Il 17 settembre giocheremo una gara da dentro o fuori (preliminari Europa League, ndr) - ha sottolineato Pioli -. Abbiamo perso qualche nazionale ma in amichevole saremo pronti per cercare di mettere minuti nelle gambe. Ci aspetta una stagione impegnativa ma che mi auguro sia importante dal punto di vista dei risultati". (ITALPRESS). mra/gm/red 30-Ago-20 18:35

