Ewan vince 3^ tappa Tour, Nizzolo 3° Alaphilippe resta in giallo

SISTERON (FRANCIA) (ITALPRESS) - Caleb Ewan ha vinto la terza tappa dell'edizione numero 107 del Tour de France, la Nizza-Sisteron di 198 chilometri. Il corridore australiano della Lotto Saudal è riuscito a tagliare il traguardo per primo al termina di una entusiasmante volata finale. Beffato nel testa a testa Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), terzo l'italiano Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling). La maglia gialla resta sulle spalle di Julian Alaphilippe. Domani in programma la quarta frazione. Si parte ancora da Sisteron per arrivare a Orcières-Merlette dopo 160.5 chilometri con quattro GPM agevoli che anticipano il primo arrivo in salita della Grande Boucle. (ITALPRESS). spf/gm/red 31-Ago-20 17:47

