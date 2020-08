ROMA (ITALPRESS) - Per quanto riguarda Lampedusa, "seguiamo la situazione da vicino e restiamo in contatto con le autorità italiane, ma qualsiasi azione deve rispettare pienamente le leggi Ue sull'asilo". Così il portavoce della Commissione Europea per le Migrazioni, durante il briefing on line con la stampa a Bruxelles. "La Commissione lavora a stretto contatto con le autorità italiane sulle questioni migratorie", ha aggiunto. (ITALPRESS). mer/sat/red 31-Ago-20 16:40

