Coronavirus, Mattarella "Spartiacque per Ue,in 6 mesi scelte coraggiose"

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) - "La drammatica crisi legata alla pandemia è stata uno spartiacque per l'Unione Europea che in soli sei mesi ha fatto scelte coraggiose e innovative. È stato un duro ritorno alla realtà in cui l'Europa ha mostrato sua forza propulsiva, ritrovando lo spirito dei padri fondatori". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo in videoconferenza al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Il dibattito sul futuro dell'Unione Europea - aggiunge - sarà influenzato dal complesso delle decisioni che stiamo affrontando oggi e che sono legate alla reazione alla crisi". La crisi legata al Coronavirus ci ha insegnato che "i pericoli e i problemi sono transnazionali" e che l'unico modo per affrontarli in modo efficace è "una collaborazione multilaterale senza riserve, come ad esempio avviene per i vaccini". (ITALPRESS). trl/mgg/red 05-Set-20 10:09

