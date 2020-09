Recovery Fund, Speranza "Presentazione piano a inizio gennaio"

ROMA (ITALPRESS) - "C'è stato uno spostamento dei tempi per la presentazione dei Piani, la data di presentazione definitiva sarà agli inizi di gennaio e il 15 ottobre si dovranno solo presentare le prime linee guida". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione presso la commissione Affari sociali della Camera sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund. "Questo non ci fa fermare, avere un tempo più lungo ci consentirà di poter affinare le proposte e avere orientamenti che possono arrivarci sia dal Parlamento che dai soggetti sociali. Abbiamo un numero di settimane e mesi che ci consentirà un ulteriore momento di confronto che deve avvenire tra istituzioni, ma il mio auspicio è che possa essere più largo, una partita di questa matura va costruita con i soggetti sociali", ha aggiunto. "Ieri dal Ciae sono state approvate le macrolinee guida, tra i 7 punti fondamentali di investimento uno è intitolato 'salute', credo sia un risultato importante che segnala la volontà del Paese di investire in modo prioritario sulla salute. Dobbiamo sfruttare con coraggio questo passaggio, il Covid ha rappresentato un dramma ma ci ha offerto la consapevolezza della necessità di investire, credo che di una coraggiosa riforma del Ssn ce ne sia assolutamente bisogno", ha concluso Speranza. (ITALPRESS). tan/ads/red 10-Set-20 11:35

