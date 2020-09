Esplosione in un condominio a Milano, 6 feriti di cui uno grave

MILANO (ITALPRESS) - Esplosione questa mattina verso le 7 in un condominio a sud di Milano, in piazzale Libia, dove stanno operando vigili del fuoco e ambulanze. Sei persone sono rimaste ferite. Lo rendono noto i vigili del fuoco che sono sul posto con sei squadre. "Soccorso un ferito grave nell'appartamento coinvolto e altri cinque feriti lievi - scrivono su twitter -. Evacuato l'intero stabile di dieci piani, verifiche dei vigili del fuoco sono in corso per escludere la presenza di altre persone coinvolte e sulla struttura". Da quanto si apprende il ferito grave, che ha riportato severe ustioni sul corpo, è l'uomo che viveva nell'appartamento al primo piano dello stabile da dove è partita la deflagrazione che vigili del fuoco e agenti presenti sul luogo attribuiscono a una fuga di gas. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale. Al momento non ci sono dispersi. Decine le persone che si sono riversate in strada, il condomino al primo piano presenta le tapparelle sventrate e calcinacci a terra. (ITALPRESS). fmo/vbo/r 12-Set-20 09:06

