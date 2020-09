Scuola, Miozzo "Non è un pericolo, forse ambiente più protetto"

ROMA (ITALPRESS) - "Dobbiamo vivere questo anno particolare con la consapevolezza che la scuola non è un pericolo o un rischio, la scuola è forse l'ambiente più protetto". Così a Sky TG24 il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo. Sulla possibilità di ridurre la quarantena, come fatto dalla Francia, "ci riuniremo martedì per iniziare una discussione che non si concluderà martedì, ma deve essere una discussione che trova un confronto con altri stati dell'Unione Europea, con altri Paesi, con altre esperienze e con la Francia stessa, per capire su quali presupposti scientifici hanno basato la loro decisione. A oggi l'Oms dice che il periodo della quarantena deve essere ancora di 14 giorni", ha aggiunto. Quanto alle mascherine "vi posso garantire, il commissario Arcuri lo ha garantito, che le mascherine ci saranno per tutto l'anno scolastico. Siamo forse l'unico Paese d'Europa che è diventato produttore della quantità necessaria di mascherine a livello nazionale. Queste forniture sono garantite per tutto l'anno". (ITALPRESS). ads/com 13-Set-20 10:12

