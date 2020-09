SASSARI (ITALPRESS) - La polizia, in collaborazione con la polizia penitenziaria, ha arrestato in Sardegna Giuseppe Mastini noto come "Johnny lo Zingaro" evaso dal carcere qualche giorno fa. L'uomo è stato rintracciato in un casale in una zona rurale della provincia di Sassari. Alla cattura hanno partecipato gli uomini del servizio centrale operativo della Polizia di Stato e della Squadra Mobile di Sassari. (ITALPRESS). mgg/com 15-Set-20 09:24

