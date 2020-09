PARIGI (ITALPRESS) - Il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, in un messaggio su twitter, ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus. "Sono andato subito in isolamento - scrive - in conformità con le norme sanitarie del governo. Non ho sintomi. Rimarrò in isolamento per 7 giorni. Continuo a svolgere i miei compiti". (ITALPRESS). mgg/red 18-Set-20 22:08

