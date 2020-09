Roma, nuova illuminazione artistica per Porta Pia

ROMA (ITALPRESS) - Nuova illuminazione artistica, a Roma, per Porta Pia. L'inaugurazione si è tenuta in occasione dei 150 anni della "breccia". Il nuovo impianto celebra lo storico anniversario che vide l'annessione di Roma al Regno d'Italia, alla presenza della sindaca Virginia Raggi. Ha partecipato alla cerimonia anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli, e il responsabile illuminazione pubblica di Areti Alberto Scarlatti. L'accensione della nuova illuminazione è avvenuta con il sottofondo musicale della fanfara dei Bersaglieri, protagonisti dello storico avvenimento di 150 anni fa, e della musica del duo composto da Vanessa Cremaschi ed Emiliano Begni. Durante la cerimonia è stato proiettato il tricolore sul monumento. La nuova illuminazione ha previsto l'installazione di 26 proiettori e l'uso di tecnologie innovative e sostenibili che riducono i consumi energetici del 50% e contribuiscono a valorizzare uno dei più importanti monumenti della storia risorgimentale italiana. I nuovi lampioni sono dotati di lanterne a led, mentre la celebre statua di bronzo del Bersagliere è stata illuminata da quattro proiettori a ottica circolare che esaltano i materiali del monumento. "Vestiamo di nuova luce Porta Pia, uno dei luoghi simbolo di Roma e della storia del nostro Paese. Celebriamo così il 150mo anniversario della 'Breccia', un avvenimento che aprì la strada alla successiva proclamazione di Roma Capitale dell'Italia unita. Grazie al nuovo impianto di illuminazione artistica, realizzato in collaborazione con ACEA, esaltiamo quindi anche di notte Porta Pia e il monumento al Bersagliere. Inseriamo un nuovo tassello per la valorizzazione dei siti storici della città, coniugando al tempo stesso innovazione e tutela del patrimonio culturale ed artistico", afferma la Sindaca di Roma Virginia Raggi. La riqualificazione ha coinvolto anche l'interno del complesso di Porta Pia, in cui si trova il Museo dei Bersaglieri. Sono stati utilizzati sei apparati di nuova generazione, a led, che illuminano i busti in bronzo e il monumento dedicato a Enrico Toti. A spiegare i criteri che hanno guidato il Gruppo ACEA nella realizzazione dell'illuminazione di Piazzale di Porta Pia è il responsabile Illuminazione pubblica di Areti, Alberto Scarlatti: "Questo progetto è stato realizzato con criteri innovativi e sostenibili, coniugando risparmio energetico e riqualificazione del territorio, sicurezza e vivibilità. L'illuminazione artistica in questo caso è stata integrata a quella funzionale per completare la definizione di uno spazio in cui l'architettura delle luci è stata studiata per valorizzare il contesto urbano". L'illuminazione di Piazzale di Porta Pia si inserisce in un disegno più ampio che ha visto la realizzazione di altri importanti interventi di Roma Capitale e Gruppo Acea, come l'illuminazione di Santa Maria in Trastevere, dell'Arco di Costantino, del Borgo di Ostia antica e di Piazza del Popolo. Roma continua così a illuminarsi di luce nuova, all'insegna del rispetto del patrimonio artistico e della tecnologia. (ITALPRESS). col/abr/red 19-Set-20 22:55

