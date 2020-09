Poker del Genoa all'esordio, Crotone ko al Ferraris

GENOVA (ITALPRESS) - Il Genoa batte 4-1 il Crotone al Ferraris e conquista i primi tre punti in campionato: buon esordio in panchina di Maran, grazie alle reti di Destro, Pandev e dei nuovi acquisti Zappacosta e Pjaca. In attacco fiducia a Mattia Destro a cui basta poco per ripagarla: al 6' Ghiglione sfrutta un errore di Mazzotta per disegnare un traversone in area e trovare l'ex Roma pronto ad appoggiare in rete. Il Crotone subisce il contraccolpo e al 9' c'è il raddoppio: Goldaniga lancia in profondità Pandev che scatta in posizione regolare e beffa Cordaz con un tocco morbido. Al 26' il Genoa sfiora il tris: Destro vince il duello fisico con Molina e col destro dal vertice dell'area colpisce la traversa. Ma 2' dopo il Crotone accorcia le distanze: Molina crossa dalla destra sul primo palo e pesca Riviere che anticipa Zapata e batte Perin dando però solo l'illusione ai suoi di tornare in partita. Perché due minuti dopo il Genoa torna avanti di due lunghezze: Zappacosta festeggia l'esordio con una progressione conclusa con un tiro da fuori area che sorprende Cordaz per il 3-1 che chiude il primo tempo. Nella ripresa, l'esordiente Pjaca al 75' trova il gol: Ghiglione penetra centralmente e serve l'ex Juventus che col destro in diagonale gela Cordaz. (ITALPRESS). spf/gm/red 20-Set-20 17:04

