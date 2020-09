Precipita piccolo aereo nel Cremonese, due morti

CREMONA (ITALPRESS) - Un piccolo aereo impegnato in un'attività di lancio paracadutisti è precipitato nella zona di Castel Verde, nei pressi dell'aeroporto di Migliaro, da dove era decollato, nel Cremonese. I due occupanti del velivolo hanno perso la vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio scaturito dall'impatto. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha avviato un'inchiesta sull'incidente, che ha coinvolto l'aereo Pilatus PC-6 con identificazione T7-SKY. L'ANSV ha contestualmente disposto l'invio di un proprio investigatore sul sito dell'incidente per l'acquisizione delle prime evidenze utili all'indagine. (ITALPRESS). vi sat/red 20-Set-20 13:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA