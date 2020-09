Doppietta Ibrahimovic, esordio vincente del Milan con il Bologna

MILANO (ITALPRESS) - Il Milan riparte in campionato da dove aveva lasciato. La formazione di Stefano Pioli batte il Bologna per 2-0 con una doppietta di Ibrahimovic e conquista i primi tre punti della stagione grazie ad una prova che lascia ben sperare in vista del terzo turno preliminare di Europa League contro il Bodø/Glimt. A sbloccare il risultato al 35' ci ha pensato lo stesso che ha aperto le marcature contro lo Shamrock Rovers: al 35' Theo Hernandez scodella una palla in area dalla sinistra per Ibrahimovic che sovrasta Dominguez e Danilo e di testa batte Skorupski. Al 51' c'è il raddoppio rossonero. Orsolini stende Bennacer in area, l'arbitro La Penna concede inizialmente la punizione per poi concedere il penalty con l'ausilio del var: dagli undici metri Ibrahimovic non sbaglia e firma il raddoppio. Al 63' il fuoriclasse svedese ha persino la chance per la tripletta ma su assist di Calhanoglu dopo aver saltato Skorupski sbaglia a porta vuota. Al 77' il Milan sostituisce Kjaer (lieve risentimento) con Duarte e qualche minuto più tardi la formazione rossonera corre gli unici pericoli del match: prima Skov Olsen dalla destra salta Gabbia e col mancino costringe Donnarumma all'intervento, poi è Danilo sugli sviluppi di un calcio piazzato a colpire la traversa su cui infrangono le speranze di rimonta del Bologna. Nel finale l'ultimo episodio degno di nota è l'espulsione di Dijks: trattenuta di maglia su Saelemaekers e doppio giallo, salterà il Parma. (ITALPRESS). spf/tvi/red 21-Set-20 22:49

