Zingaretti "Vittoria di squadra, si apre la stagione delle riforme"

ROMA (ITALPRESS) - "Noi siamo i vincitori. Non amo l'io anche quando vinco. Si vince solo se c'è una squadra e ora dobbiamo continuare così". Così Nicola Zingaretti, segretario del Pd su Rai Radio1 al Giornale radio delle 8.00. Un commento anche su possibili rimpianti dalle mancate alleanze in tutti i territori. "Un po' sì. Non ovunque ci si è riusciti e un po' questo lo abbiamo pagato perché la destra invece era unita ovunque". Alla domanda: "Recovery fund, Mes, lavoro, scuola: sono le priorità che ha indicato al Governo. Non chiede un rimpasto ma forse vuole dettare l'agenda" il Segretario del Pd ha risposto: "Questa è un'agenda che il governo si è dato. E' stata la squadra di governo che ha vinto in Europa la battaglia per avere centinaia di miliardi e ora sarà questo governo a realizzarli". (ITALPRESS). mgg/com 22-Set-20 09:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA