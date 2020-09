Lady Gaga, arriva in radio il nuovo singolo "911"

MILANO (ITALPRESS) - È disponibile da oggi per la programmazione radiofonica "911", il nuovo singolo di Lady Gaga tratto dall'ultimo album "Chromatica". Il brano arriva dopo il successo degli ultimi singoli, "Stupid Love" e "Rain on me" con Ariana Grande, che sono stati ininterrottamente tra i 10 pezzi più suonati dalle radio italiane degli ultimi 6 mesi. "911" è accompagnato da un video già online che ha totalizzato oltre 20 milioni di views. Questo short film è stato diretto dal pluripremiato Tarsem e prodotto da The Artist Company. (ITALPRESS). mgg/com 25-Set-20 18:58

