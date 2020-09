Inter, Conte "Numericamente siamo più protetti in mezzo al campo"

MILANO (ITALPRESS) - "Sta facendo molto bene, sono contento per Pippo, per quanto fatto nella passata stagione e quanto stanno facendo in questo avvio di stagione". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, alla vigilia della trasferta di campionato di domani (ore 18) allo Stadio Vigorito contro il Benevento, lodando il lavoro del suo collega Filippo Inzaghi sulla panchina della neopromossa. "Il Benevento ha vinto la prima partita meritandola, bisognerà fare molta attenzione - spiega in conferenza stampa il mister nerazzurro - Numericamente, soprattutto in mezzo al campo, rispetto all'anno scorso e ai tanti infortuni patiti per diversi mesi, oggi siamo più protetti e questo penso sia importante nel momento in cui si affronta una stagione 'anomala', con tanti impegni. Al momento ho tutti a disposizione e spero che questo possa continuare". "Noi allenatori non vediamo l'ora che finisca questo periodo di mercato: è inevitabile che finché è aperto, tante volte una notizia, vera o falsa che sia, possa creare non molta serenità tra i giocatori - prosegue l'ex ct azzurro - Del mercato in entrata e in uscita però non parlo, lascio parlare i dirigenti, che sono preposti a farlo. La partita con la Fiorentina mi è piaciuta tanto, anche se dobbiamo migliorare. E' inevitabile che se vuoi fare un calcio offensivo e porti tanti giocatori ad attaccare, rischi di più, come dimostrano anche alcuni risultati negli altri campionati europei". (ITALPRESS). mc/red 29-Set-20 14:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA