Bersani torna con "Cinema Samuele"

ROMA (ITALPRESS) - Samuele Bersani torna sulla scena discografica con "Cinema Samuele" (Sony Music), in uscita domani (2 ottobre), a distanza di sette anni dall'ultimo disco di inediti "Nuvola Numero Nove". L'album racchiude 10 tracce. Ne "L'intervista" appaiono i soprusi del più forte verso il più debole, ma anche un'amara ironia verso parte dello showbiz musicale di oggi; in "Scorrimento verticale" c'è la dipendenza dallo schermo e quel consumismo digitale che in questo momento non si sofferenza su nulla in nome del dio 'refresh'; nella preveggente "Distopici (ti sto vicino)", scritta prima del lockdown, c'è l'ecologia ma soprattutto il distanziamento emotivo che domina questi anni. E ancora il tema dell'incomunicabilità è presente in "Mezza bugia" e in "Con te"; mentre il malessere insito nella società di oggi si ritrova oltre che nella stessa "Harakiri", anche nella visionaria favola a tinte noir de "Il Tiranno" e nel fantastico viaggio musicale di "Pixel".Le canzoni di "Cinema Samuele" prenderanno vita anche sul palco da metà aprile 2021 con un nuovo tour. Le date in calendario sono: 18 aprile Milano - Teatro degli Arcimboldi, 27 aprile Bari - Teatro Team, 29 aprile Catania - Teatro Metropolitan, 3 maggio Bologna - Europauditorium, 4 maggio Roma - Auditorium Parco della Musica, 7 maggio Torino - Teatro Colosseo, 10 maggio Firenze - Tuscany Hall. (ITALPRESS). mgg/com 01-Ott-20 14:50

