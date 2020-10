Coronavirus, Conte "Proroga emergenza fino a fine gennaio"

ROMA (ITALPRESS) - "Ieri in Cdm abbiamo fatto un aggiornamento sul punto e abbiamo convenuto che allo stato della situazione, che non è critica ma richiede massima attenzione, andremo in Parlamento a proporre la proroga dello stato di emergenza ragionevolmente fino alla fine di gennaio". Così il premier Giuseppe Conte, a margine della visita in una scuola a San Felice a Cancello (Caserta), in merito alla possibile proroga dello stato di emergenza a causa della pandemia. (ITALPRESS). ads/red 01-Ott-20 12:10

