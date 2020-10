Il presidente americano Donald Trump e la First Lady Melania sono entrambi positivi al coronavirus. Lo annuncia lo stesso Trump su twitter: "La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. Insieme ce la faremo!". La coppia presidenziale si era ritirata in quarantena alcune ore fa, dopo che Hope Hicks, una delle più strette consigliere del presidente, è risultata positiva.

Donald Trump e la First Lady Melania stanno bene. Lo afferma il medico del presidente confermando che Trump e Melania sono positivi. I future sugli indici di Wall Street affondano con Donald Trump positivo al coronavirus. Il Dow Jones perde l’1,4%, il Nasdaq cede il 2% e lo S&P 500 l'1,5%. Prezzo del petrolio in caduta dopo che il presidente Usa Trump e sua moglie sono risultati positivi al Coronavirus. Il greggio Wti del Texas cede il 3,6% a 37,3 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord arretra del 3,5% a 39,4 dollari.

Donald Trump cancella il viaggio in Florida previsto nelle prossime ore nell’ambito della sua campagna elettorale. Lo afferma la Casa Bianca, aggiungendo che la positività del presidente avrà un effetto sugli ultimi scampoli di campagna elettorale a 32 giorni dal voto.

La collaboratrice e consigliera di Donald Trum Hope Hicks «non solo è risultata positiva al coronavirus, ma ci hanno anche detto cha i sintomi. Sta male": lo scrive il corrispondente dalla casa Bianca dell’emittente Usa Abc.

La positività di Hicks al Covid-19 è la ragione immediata per la quale il presidente Trump e la First lady Melania hanno eseguito i rispettivi test, risultando a loro volta positivi, come comunicato poco fa dallo stesso presidente Usa con un tweet.