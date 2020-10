L'Asl blocca il Napoli, non può partire. La Juve in isolamento fiduciario

Il Napoli non partirà per Torino per la trasferta di campionato contro la Juve in programma domani. Lo si apprende da una fonte qualificata del club azzurro. A bloccare la partenza è stata l’Asl Napoli 1 dopo l'inizio di focolaio covid19 evidenziatosi con la positività dei calciatori Zielinski ed Elmas e di un dirigente partenopeo.

La Juventus è stata intanto messa in isolamento fiduciarioi. La società bianconera fa sapere in una nota che, "nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta né di calciatori né di componenti dello staff tecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario. La società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti".