Coronavirus, il Cdm proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio

ROMA (ITALPRESS) - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto che proroga lo stato d'emergenza Covid fino al 31 gennaio 2021. Lo si apprende da fonti di governo. Il decreto approvato oggi dal governo proroga l'attuale Dpcm al 15 ottobre. Viene reso immediato da subito l'obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi e all'aperto in presenza di altre persone non conviventi. "Con il Decreto approvato in Consiglio dei Ministri abbiamo prorogato al 31 ottobre i termini per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga collegate all'emergenza epidemiologica - afferma il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo -. In questo modo, assicuriamo a tutte le imprese una ulteriore possibilita' di inviare le richieste e i dati necessari al pagamento delle prestazioni di Cig Covid-19 garantendo ai lavoratori l'accesso alle misure di sostegno al reddito previste dal Decreto Agosto". (ITALPRESS). fsc/red 07-Ott-20 14:46

