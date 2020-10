Coronavirus, Boccia a Regioni "Lavoriamo insieme per il prossimo dpcm"

ROMA (ITALPRESS) - "Utilizziamo i giorni che ci separano dal 15 ottobre per lavorare come abbiamo sempre fatto in questi mesi insieme anche sul prossimo Dpcm. Possiamo chiarire meglio gli aspetti che hanno bisogno di ulteriori approfondimenti. Condividiamo l'esigenza di limitare al massimo tutti gli assembramenti nei luoghi che possono determinare un aumento del contagio. Le reti territoriali sanitarie stanno tenendo molto bene grazie al lavoro fatto e agli investimenti già realizzati e dobbiamo rafforzarle sempre più". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo al termine della Conferenza Stato-Regioni. "Il nostro raccordo quotidiano, già ripartito in Protezione civile, avrà da oggi anche l'attività della convocazione della cabina di regia, così come concordato con il presidente Bonaccini - aggiunge -. Rafforziamo sempre più la leale collaborazione tra Stato e Regioni che ha caratterizzato l'impegno e i risultati ottenuti in questi mesi. È evidente a tutti che abbiamo il dovere di tutelare al massimo lavoro e scuola; lavoriamo, quindi, in questi giorni per limitare al massimo i contagi in tutti gli altri contesti". (ITALPRESS). sat/com 08-Ott-20 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA