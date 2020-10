Pearl Jam, domenica nuovo brano "Get It Back"

ROMA (ITALPRESS) - Da domenica 11 ottobre sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming "Get It Back", il nuovo brano dei Pearl Jam. "Get It Back" fa parte della compilation per beneficenza "Good Music to Aver the Collapse of American Democracy", acquistabile il 2 ottobre per sole 24 ore. Questo progetto discografico contiene registrazioni mai pubblicate, rarità, remix e cover di artisti come i R.E.M., Hailey Williams, My Morning Jacket e molti altri. Tutti i proventi sono stati destinati al Voting Rights Lab, organizzazione politicamente indipendente che ha come obiettivo di diffondere informazioni politiche e legislative per assicurare e difendere i diritti di voto degli americani. (ITALPRESS). mgg/com 09-Ott-20 14:59

