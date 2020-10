Coronavirus, Lamorgese "Ora serve responsabilità da parte di tutti"

ROMA (ITALPRESS) - "Il momento è difficile e le forze di Polizia hanno dimostrato nei mesi scorsi una grande capacità di controllo. Adesso è il momento della responsabilità dalla parte di tutti. Anche da parte degli esercenti ci vuole senso di responsabilità, con il distanziamento tra tavolini. Ieri ho visto casi di locali con tavoli troppo vicini. Questa è una battaglia che dobbiamo vincere tutti insieme, ciascuno per la propria competenza". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ospite in diretta con Maria Latella in "Il Caffè della domenica" di Radio 24. Il ministro ha anche ricordato che, "da marzo ci sono stati circa 24 milioni di controlli sulle persone con 470 mila sanzioni. Ma ciascuno di noi deve fare la propria parte, con il proprio senso di responsabilità". (ITALPRESS). spf/sat/red 11-Ott-20 11:40

