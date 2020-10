Recovery Fund, Conte "Risorse anche per istruzione al Sud"

TARANTO (ITALPRESS) - "Stiamo facendo dei progetti mirati per questa città cercando di individuare quella che può essere la vocazione di eccellenza di questo territorio. Il tutto si inserisce in una prospettiva più elaborata che prevede di puntare, anche con le risorse del Recovery Fund, sull'istruzione, formazione, ricerca e cultura. Questa è una missione nelle linee guida che caratterizzano il nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza. Andremo a investire somme cospicue con progetti ben mirati per rafforzare le competenze digitali". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di inaugurazione della Scuola di Medicina di Taranto. "Concentreremo molte risorse in questo settore e tutto questo si verrà a combinare con una strategia specifica per l'intero Mezzogiorno", ha aggiunto. (ITALPRESS). tan/sat/red 12-Ott-20 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA