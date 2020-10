Positivo anche McKennie, Juve in isolamento fiduciario

TORINO (ITALPRESS) - Dopo Cristiano Ronaldo, un altro giocatore della Juventus è risultato positivo al coronavirus. Si tratta del 22enne centrocampista statunitense Weston McKennie, la cui positività è emersa nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore. "In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento fiduciario - fa sapere la società bianconera in una nota - Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo. La società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti". Ronaldo, intanto, ha lasciato il ritiro della nazionale portoghese a bordo di un volo sanitario alla volta di Torino, dove osserverà dunque il periodo di quarantena in attesa di guarire dal Covid e rimettersi a disposizione di Pirlo. Da segnalare, inoltre, che nella formazione under 23 bianconera, dopo il tecnico Lamberto Zauli, sono state registrate altre due positività: a essere contagiati sono stati il giocatore Lucas Rosa e un componente dello staff. (ITALPRESS). glb/com 14-Ott-20 16:57

