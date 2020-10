Senato, Claudio Barbaro lascia la Lega e passa al Gruppo Misto

ROMA (ITALPRESS) - Il senatore Claudio Barbaro ha annunciato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione e di aderire al Gruppo Misto. "Come ho già espresso al Segretario Salvini, è con profondo rammarico che annuncio le mie dimissioni dalla Lega e il conseguente passaggio al gruppo misto del Senato. Questa è stata una decisione molto sofferta ma, su tematiche nodali per il mondo associazionistico, mi sono trovato in disaccordo, come per lo stravolgimento dell'assetto economico ed organizzativo dello Sport italiano e del suo ordinamento", ha sottolineato Barbaro ribadendo che nulla rinnega di questa esperienza formulando altresì a Matteo Salvini "il ringraziamento per avermi concesso di guidare la lista del Partito nel collegio plurinominale di Campania1. Spero per l'Italia che la Lega sappia sempre rispondere alle esigenze degli italiani che hanno bisogno di forze politiche che sappiano tutelare gli interessi nazionali e garantire un benessere equo e diffuso". Il pensiero di Barbaro va anche ai colleghi con i quali "è stato intrapreso fino ad ora un viaggio politico e parlamentare di prestigio, rappresentando una forza politica importante. Sia vivendo la responsabilità di Governo sia rappresentando la vigilanza della Opposizione, offrendo il nostro contributo migliore di proposta e di Valori". (ITALPRESS). gm/com 14-Ott-20 17:26

