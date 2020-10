Coronavirus, Conte "Chiudere le scuole non è la soluzione migliore"

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Abbiamo lavorato per realizzare delle condizioni di sicurezza a scuola. E anche i dati dell'Istituto Superiore di Sanità confermano che la curva del contagio a scuola è molto bassa. Quindi secondo me chiudere in blocco la scuola non è la soluzione migliore. Non ho ancora parlato con De Luca, è una soluzione che sembra molto facile, ma non è il miglior segnale che stiamo dando". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti nella notte a Bruxelles dopo la prima giornata del Consiglio Europeo. Alla domanda se il Governo impugnerà la decisione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il premier ha risposto così: "Sono decisioni collegiali. Ora permetteteci di interloquire, io penso che si debba collaborare con le istituzioni territoriali. La nostra forza deve essere collaborare, collaborare, collaborare". (ITALPRESS). sat/red 16-Ott-20 10:26

