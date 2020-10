Pioli e il derby di Milano "Pronti per affrontare questo esame"

MILANO (ITALPRESS) - "Ci sentiamo pronti per affrontare questo esame, anche se come i nostri avversari non abbiamo avuto molto tempo per prepararci". Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del derby della Madonnina contro l'Inter. "Purtroppo i tifosi saranno assenti allo stadio, ma sarà una partita sentita ed entrambe le squadre cercheranno di vincere - ha aggiunto il mister rossonero in conferenza -. I complimenti di Ancelotti? Lo ringrazio, il nostro è un percorso nato un anno fa ma ancora iniziale. Abbiamo ampi margini di miglioramento e dovremo affrontare questa partita rispettando un avversario che da tutti è dato favorito per lo scudetto ma cercando di fare il massimo per vincere". "Ibra? L'ho ritrovato come sempre, generoso, volitivo, determinato e trascinatore - ha proseguito l'ex allenatore di Fiorentina, Lazio e Inter che domani dovrà fare a meno di Rebic -. Zlatan sta bene, ha avuto solo una settimana di allenamenti, ma è pronto per giocare, anche se non so quanto tempo domani potrà essere impiegato. Che step rappresenterebbe battere i nerazzurri? Ci darebbe tantissimo entusiasmo e fiducia nelle nostre qualità e caratteristiche. Dobbiamo pensare a crescere, migliorare e provare ad essere ambiziosi". "Se invidio qualcosa a Conte? L'invidia è un sentimento che non mi appartiene: amo il mio lavoro, i miei giocatori e questo ambiente - ha concluso Pioli - Le differenze tra me e Conte? Conosco i miei colleghi solo per come ci salutiamo prima della partita e studio i loro metodi. Non li conosco nel privato né nel loro approccio con i giocatori". (ITALPRESS). mc/red 16-Ott-20 14:46

