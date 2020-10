Coronavirus, Arcuri "non siamo in una fase drammatica"

ROMA (ITALPRESS) - "Non siamo in una fase drammatica. Le Regioni hanno la disponibilità dei ventilatori. Non c'è nessun allarme. Rispetto alla prima ondata, la seconda ondata è diversa. Più ci aiutano gli italiani e minore sarà la necessità di misure drastiche. Ci siamo confrontati con i presidenti delle Regioni. E' stato un incontro molto positivo". A dirlo il commissario straordinario, Domenico Arcuri, a margine dell'incontro governo-Regioni nella sede della Protezione Civile a Roma. Il commissario Arcuri, nel corso dell'incontro ha assicurato i governatori del massimo impegno nell'acquisizione dei tamponi. "Sono disponibile a nuovi acquisti centralizzati di tamponi per arrivare a 200 mila tamponi molecolari al giorno e 100 mila test rapidi antigenici al giorno", ha affermato. Il commissario ha sollecitato le regioni a rispondere alla richiesta circa lo stato di attivazione dei ventilatori. "Rischiamo - ha detto - di inviare materiali in territori dove non c'è questa necessità" chiarendo in questo modo il motivo di sollecitare "per avere una risposta dalle regioni". (ITALPRESS). tai/vbo/r 17-Ott-20 13:50

