Coronavirus, 15.199 contagi e 127 morti

ROMA (ITALPRESS) - Impennata dei contagi in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 15.199 i casi registrati. Un dato record che fa della giornata di oggi la peggiore dall'inizio della pandemia, in deciso aumento rispetto a ieri quando si erano contati 10.874 nuovi contagi. In forte crescita i decessi, sono 127 i morti mentre ieri erano stati 89. E' quanto riporta il consueto bollettino del Ministero della Salute. In forte crescita anche il numero dei tamponi processati, 177.848 contro 144.737 del giorno precedente. I casi totali dall'inizio della pandemia ad oggi toccano quota 449.648. Sono 2.369 i guariti, mentre i ricoverati con sintomi sono 9.057 (+603): di questi 926 (+56) sono ospitati nelle terapie intensive. In isolamento domiciliare si trovano in 145.459, mentre il numero degli attualmente positivi registra oggi il numero di 155.442. (ITALPRESS) tai/mgg/red 21-Ott-20 18:08

