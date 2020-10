Nakagami sfreccia nelle libere al Gp di Teruel

ALCANIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) - Takaaki Nakagami fa segnare il giro più veloce al termine delle prime due sessioni di libere del Gran Premio di Teruel di MotoGP. Il pilota giapponese della Honda ferma il cronometro al pomeriggio sul tempo di 1'47"782 tenendo dietro lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) e il britannico Cal Crutchlow (Honda).

Quarto crono per Fabio Quartararo (Yamaha) davanti allo spagnolo Joan Mir (Suzuki), in testa al Mondiale. Restano fuori dalla Q2 virtuale Andrea Dovizioso, lontano dai primi 10, e Francesco Bagnaia. Al mattino il più veloce era stato Alex Marquez in sella alla Honda ufficiale in 1'48"184 davanti proprio a Nakagami di quasi mezzo secondo.

"Oggi ho avuto un discreto passo sin dalle FP1, sono riuscito a portare a casa un ottimo tempo - il commento a fine giornata del giapponese - è un buon inizio per noi, spero che i risultati possano arrivare anche nel pieno del weekend". (ITALPRESS). spf/glb/red 23-Ott-20 15:51