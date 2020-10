Nagakami in pole su Morbidelli nel Gp di Teruel, Mir quarta fila

Takaaki Nakagami scatterà dalla pole position nella gara del Gran Premio di Teruel, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP in programma domani sul circuito di Aragon. Il pilota giapponese in sella alla Honda precede tutti in qualifica, fermando il cronometro in 1'46"882. Partiranno al suo fianco dalla prima fila Franco Morbidelli, con il secondo tempo, e Alex Rins. Seconda fila per Maverick Vinales, Johann Zarco e Fabio Quartararo. Quarta fila per il leader del Mondiale, lo spagnolo Joan Mir (Suzuki) che chiude dodicesimo.

