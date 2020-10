Blitz contro la mafia nigeriana, arresti tra Torino e Ferrara

TORINO (ITALPRESS) - E' in corso un'operazione delle Squadre Mobili di Torino e di Ferrara a carico di cittadini nigeriani appartenenti al sodalizio criminale di stampo mafioso denominato "Viking" o "Norsemen Kclub International", suddiviso in cellule locali (dette "Deck") presenti in numerose città italiane. Le indagini, coordinate dalle Direzioni Distrettuali Antimafia della Procura della Repubblica di Torino e della Procura della Repubblica di Bologna, hanno condotto all'emissione di decine di provvedimenti restrittivi di natura cautelare, in corso di esecuzione. Tra i destinatari delle ordinanze i vertici dell'organizzazione mafiosa, in diretto contatto con gli esponenti di analoghe consorterie criminali e direttamente responsabili delle nuove affiliazioni, della gestione dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle piazze cittadine e dell'attività di sfruttamento della prostituzione. L'attività vede coinvolti oltre duecento operatori della Polizia di Stato. (ITALPRESS). jp/mgg/red 28-Ott-20 09:44

