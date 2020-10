ROMA (ITALPRESS) - Sarà disponibile da domani il videoclip di IO SI/ Seen, il brano di Laura Pausini, original song di The Life Ahead - /La Vita Davanti A Sé. Dopo la presentazione del singolo ai media, in occasione del lancio del videoclip e della presentazione del film con Sophia Loren, il brano parte domani anche in rotazione radiofonica. Nel video un cameo di Sophia Loren. (ITALPRESS). mgg/com 29-Ott-20 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA