Johnson annuncia il lockdown in Gran Bretagna fino a inizio dicembre

LONAnche la Gran Bretagna risponde all'ondata di contagi da Coronavirus attuando il lockdown da giovedì e fino a inizio dicembre. "E' il momento di agire - ha detto il premier, Boris Johnson, rivolgendosi alla cittadinanza nel corso di una conferenza stampa -: da giovedì e fino all'inizio di dicembre dovete restare a casa a meno di non andare a scuola, a lavoro, se non c'è la possibilità dello smart working, e potrete fare esercizio fisico ma da soli. I negozi e le attività di intrattenimento saranno chiusi ma potranno fare domicilio e asporto. Aperti i negozi di alimentari". Secondo Johnson è il momento "di essere umili" perchè "il virus si sta diffondendo ancora più velocemente dello scenario peggiore ipotizzato dagli scienziati mesi fa". "Se non facciamo qualcosa subito - ha spiegato - il tasso di mortalità supererà quello di aprile". "Vista la crescita esponenziale del numero di pazienti negli ospedali, e non sono tutti anziani, significa che dottori e infermieri dovrebbero scegliere chi curare, chi vive e chi muore - ha aggiunto Johnson -. I medici e gli infermieri dovrebbero scegliere tra pazienti Covid e non Covid. E inoltre, migliaia di pazienti non Covid rischierebbero di non essere curati". Nel pomeriggio, intanto, anche l'Austria - attraverso il cancelliere Sebastian Kurz - ha annunciato il ritorno in lockdown per contenere la pandemia dal 3 al 30 novembre.

