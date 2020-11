Bonaccini positivo e asintomatico "Non mollo, in prima linea da casa"

ROMA (ITALPRESS) - "Stamattina ho fatto il tampone e sono risultato positivo al Covid-19. Sto bene, non ho sintomi, e cosi` come previsto sono in isolamento domiciliare a casa, da dove lavorero` regolarmente, portando avanti le tante cose sulle quali siamo impegnati insieme". Lo scrive su facebook il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini che aggiunge: "Era previsto che questa mattina facessi il test, in via precauzionale, in vista di alcuni appuntamenti istituzionali che avevo in agenda sia nel primo pomeriggio ad Imola, per il Gran Premio di Formula 1, sia domani. Ma a differenza di altri controlli, fatti anche di recente, stavolta sono risultato positivo. Ovviamente non me l'aspettavo. Il rispetto delle regole e condizioni di salute normali mi lasciavano tranquillo, invece il virus ha colpito. Vi chiedo di prestare la massima attenzione e di rispettare scrupolosamente le regole. Io non mollo e saro` qui in prima linea, anche da casa. Insieme, ne sono certo, ce la faremo!". (ITALPRESS). mgg/red 01-Nov-20 15:52

