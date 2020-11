Speranza "Troppa gente ancora in giro, 48 ore per stretta"

ROMA (ITALPRESS) - «Abbiamo 48 ore per provare a dare una stretta ulteriore» perché «c'è troppa gente in giro» e bisogna convincere le persone a restare il più possibile in casa. Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza in un colloquio con il Corriere della Sera. "La curva epidemiologica - aggiunge - e' ancora molto alta. Mi preoccupa il dato assoluto, che mostra una curva terrificante. O la pieghiamo, o andiamo in difficolta'". «L'idea del governo è sempre quella di non toccare le scuole. Vogliamo difenderle il più possibile, ma purtroppo dobbiamo farlo dentro il contesto di una epidemia». (ITALPRESS). mgg/red 01-Nov-20 10:41

